بالوثيقة..”تمديد العطلة الاستثنائية لعمال الضمان الاجتماعي الى غاية نهاية الحجر”

دعت المديرية العامة للضمان الاجتماعي، كافة العمال المستفيدين من عطلة استثنائية بسبب انتشار كورونا فايروس كوفيد 19، إلى الاستمرار في العطلة وعدم استئناف العمل إلى غاية نهاية الحجر الصحي المفروض بأمر من السلطة.

وبحسب التعليمة التي وجهتها المديرية العامة للضمان الاجتماعي، يوم أمس، الأربعاء الموافق لتاريخ الثالث من شهر جوان الجاري، تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منها موقعة من طرف مديرة الموارد البشرية وموجهة إلى مدراء وكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، فقد تمت مطالبة القاعدة العمالية التي استفادت من عطلتها السنوية بالاستمرار في الاستفادة من العطلة إلى غاية نهاية الحجر الصحي.

وجاء في نص التعليمة “في إطار التصدي لخطر انتشار وباء فيروس كورونا ومن أجل المحافظة على التدابير الوقائية المتخذة في هذا الشأن، لا سيما الإجراء المتعلق بإحالة ما لايقل عن 50 من المائة من الأعوان على عطل استثنائية مدفوعة الأجر، نطلب منكم بإبقاء الأعوان المعنيين في عطل استثنائية إلى غاية نهاية الحجر الصحي”.

وجاءت هذه التعليمة في أعقاب محاولة العديد من العمال المحالين على عطلة استثنائية استئناف عملهم بعد إعطاء المديرية العامة للضمان الاجتماعي تعليمات لمدرائها الجهويين من أجل الشروع في الاقتطاع من راتب المستفيدين من عطلة استثنائية بالتقسيط اعتبارا من شهر جوان الجاري والى غاية نهاية ديسمبر تطبيقا لمضامين الاتفاقية الجماعية التي وقعها مدراء “كناص”، “كاسنوص”، “كاكوبات”، “الصندوق الوطني للتقاعد”، “الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، “FNPOS” وهي الاتفاقية التي نصت في مضمونها على التوقف عن منح منحة التنقل باستعمال السيارة الخاصة ومنحة القفة ومنحة النقل.