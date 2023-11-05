بالوثيقة.. تهديد المسلمين في فرنسا بحرق محلاتهم ومساكنهم وهدم المساجد

على خلفية التوتر وتصاعد الأعمال العنصرية والمعادية للأجانب في فرنسا، تلقى مسجد نانتير تهديدًا حقيرًا.

وبالفعل، كشفت النائبة عن حزب نوبس، صبرينة الصبيحي، عبر حسابها على تويتر. أن المسجد في دائرتها الانتخابية تلقى رسالة تهديد تستهدف المسلمين.

وجاء في الوثيقة “سنحرق مدارسكم القرآنية، ومساجدكم، ومحلاتكم، وأحيائكم، ومدنكم بشكل عشوائي، وسنطردكم من فرنسا”.

وجاء أيضا في مضمون الرسالة “إذا هاجم إخوانكم الإسلاميون على اختلاف أنواعهم، أو منظماتكم الوطنية، بطريقة أو بأخرى. مدارسنا وكلياتنا ومدارسنا الثانوية وجامعاتنا وأماكننا العامة وكنائسنا ومعابدنا اليهودية. على مؤسساتنا، إلى مواطنينا، أو على نطاق أوسع، إلى الرموز المقدسة للجمهورية الفرنسية الواحدة غير القابلة للتقسيم. فإن نار الجحيم ستقع عليكم؛ سوف نحرق عشوائياً مدارسكم القرآنية، ومساجدكم. وأعمالكم، وأحيائكم، ومدنكم، وسوف نطردكم من فرنسا حتى آخر لحظة”.

وحذرت النائب الفرنسية، قائلة “إن الإسلاموفوبيا تتنامى في الأسابيع الأخيرة وفي ظل الصمت التام للقادة السياسيين”.

وتساءلت صبرينة الصبيحي عما إذا كان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين سيدين هذه الرسالة التهديدية. وكتبت يا سيد جيرالد دارمانين، هل تدين وماذا تنوي أن تفعل؟ “.

هذه الرسالة التهديدية قوبلت بإدانة شديدة من قبل عدد قليل من النواب الذين ما زالوا قلقين بشأن أمن المواطنين. على الرغم من انتمائهم الديني، وتجاهلها الآخرون بشكل مدهش.

من جانبه، أدان المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية، رسالة التهديد الموجهة إلى مسجد نانتير. وقال: “إن المجلس يدين بشدة رسالة التهديدات التي تستهدف المسلمين في فرنسا، والتي تلقاها مسجد نانتير”.

هذا النوع من الرسائل هو نتيجة لخطاب الكراهية الذي ألقاه أولئك الذين يربطون بين مسلمي فرنسا والإرهابيين المحتملين”.