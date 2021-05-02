بالوثيقة.. سلطة الانتخابات ترفض ترشح بعجي للتشريعيات

الوطني
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بالوثيقة.. سلطة الانتخابات ترفض ترشح بعجي للتشريعيات
بقلم حبيبة محمودي

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، عن رفضها لملف ترشح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بعجي أبو الفضل.

وبلغت ذات السلطة قرار الرفض عن طريق المندوبية الولائية لولاية الجزائر العاصمة عبر محضر صدر اليوم الأحد الموافق لتاريخ الثاني من شهر ماي الجاري.

وجاء في محضر التبليغ: “نبلغ السيدة اليمي فريدة مفوض حزب جبهة التحرير الوطني بقرار رفض ترشح المدعو بعجي أبو الفضل”.

واثباتا لذلك تشير السلطة إلى توقيعها للقرار مع المعني في اليوم والشهر والسنة.

ووقع المحضر الذي تحصلت “النهار اونلاين” على نسخة منه مندوب السلطة “ن.فكاير”.

تبليغ


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=991363

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