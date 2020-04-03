بالوثيقة..سوناطراك تمدد العطلة الاستثنائية الى 19 أفريل

قررت الشركة الوطنية للمحروقات تمديد ٱجال العطلة الاستنائية التي منحت لقاعدتها العمالية الى غاية التاسع عشر من شهر أفريل الجاري.

وجاء هذا القرار في شكل تعليمة صادرة عن المدير التنفيذي للموارد البشرية على مستوى الشركة”ح. م حاجي” بتاريخ الثاني من افريل تحت رقم “16 00″ تحصلت”النهار أونلاين” على نسخة منها، بعث بها الى اطارات سوناطراك على غرار نواب الرئيس المدير العام والأمين العام ورئيس الديوان وغيرهم.

وأكدت المراسلة في مضمونها على انه عملا بقرارات السلطات الرامية الى الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19, فقد تقرر تمديد ٱجال العطلة الاستنائية المدفوعة الأجر الى غاية يوم التاسع عشر من شهر أفريل الجاري.

وذلك تطبيقا لما يتماشى والنظام الداخلي للموسسة وحفاظا على استمرار نشاطها.