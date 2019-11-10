بالوثيقة.. عطلة تلقائية للعاملين في الحملات الانتخابية للمترشحين للرئاسيات

أمرت مصالح الوزارة الأولى الولاة وضع المستخدمين التابعين للوظيف العمومي والاقتصادي للإلتحاق بمديريات الحملة الانتخابية للمترشحين في عطلة.

وجاء الأمر في تعليمة الى الولاة بتاريخ 3 نوفمبر الجاري، بعد إخطار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

وتقول التعليمة أنه ينبغى وضع جميع الموظفين والمستخدمين التابعين للوصاية في عطلة بصفة تلقائية لضمان حياد الإدارة.

كما يهدف الاجراء لتجنيب كل عمل من شأنه أن يشوب مبدأ حياد الإدارة العمومية.

وتمنع التعلمية على المستخدمين والموظفين المعنيين بالعطلة إستعمال وسائل الدولة أو الجماعات المحلية التي توجد تحت تصرفهم.