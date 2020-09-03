بالوثيقة: لا إبرام لعقود الزواج دون تعهد كتابي بعدم إقامة الأعراس

أجبرت الحكومة المقبلين على الزواج بعد استئناف إبرام العقود بتقديم تعهد كتابي يثبتون من خلاله عدم إقامة العرس تفاديا لانتشار كورونا فايروس كوفيد 19.

وحسب نص البرقية التي بعث بها ولاة الجمهورية إلى رؤساء الدوائر من أجل تبليغ رؤساء المجالس الشعبية البلدية تحصلت عليها “النهار أونلاين” تخص والي غليزان المؤرخة في الثالث من سبتمبر 2020 وصادرة عن مديرية التنظيم والشؤون العامة “مصلحة تنقل الأشخاص”، فإنه تم التأكيد على أنه تنفيذا لبيان الوزير الأول عبد العزيز جراد المتعلق بتمديد تدابير تعزيز نظام الوقاية ومكافحة انتشار وباء كورونا كوفيد 19، لا سيما ما تعلق منها الإبقاء على إجراء حضر جميع أنواع التجمعات واللقاءات العائلية، احتفالات الزواج والختان مع الترخيص بإبرام عقود الزواج من قبل الجهات المختصة، فيتوجب عليكم أي -رؤساء الدوائر تبليغ رؤساء المجالس الشعبية البلدية- الشروع الفوري في إبرام عقود الزواج مع ضرورة التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية المتعلقة بالالتزام بالتباعد الجسدي والتقيد بتدابير النظافة والحماية نع حصر الحضور على المعنيين فقط.

إلى ذلك، فقد تم التأكيد في البرقية، على أن تقديم تعهد كتابي من طرف المعنيين يتضمن عدم إقامة حفلات الأعراس تفاديا لانتشار الوباء.

وكانت الحكومة قد أمرت بمنع إبرام عقود الزواج مطلع شهر جويلية المنصرم، وهي الفترة التي عرفت فيها الجزائر ارتفاعا في عدد المصابين بالفيروس، قبل أن يأمر رئيس الجهاز التنفيذي مطلع الأسبوع الجاري باستئناف إبرام هذا النوع من العقود المدنية.