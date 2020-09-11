بالوثيقة.. “لبيب” يطالب بتأجيل انتخابات رئاسة “الكوا”

الرياضة
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بالوثيقة.. “لبيب” يطالب بتأجيل انتخابات رئاسة “الكوا” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تقدم “سيد علي لبيب” اليوم الجمعة بطلب رسمي لتأجيل الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية.

“لبيب” المرشح لرئاسة “الكوا” أكد في بيان له خطورة اجراء انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية المقررة غدا السبت 12 سبتمبر.

البيان المقدم لوزارة الشباب والرياضة والرئيس المؤقت للجنة الأولمبية أضاف خلاله لبيب أن القاعة التي ستحتضن الانتخابات لا تتوفر على الشروط الصحية الخاصة بكورونا.

لبيب ختم بأن القاعة لاتضمن السلامة الصحية للأشخاص المشاركين في الانتخابات وتشكل خطورة على حياتهم في ظل انتشار الوباء.


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