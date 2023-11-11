بالوثيقة.. هذا حجم المساعدات الدولية لغزة

نشر الهلال الأحمر المصري، قائمة عن الدول التي قدمت مساعدات انسانية إلى غزة، والتي تشهد قصفاً صهيونيا جائرا منذ أزيد من شهر.

وأعلن الهلال الأحمر المصري عن حجم المساعدات الإنسانية العاجلة التى تم إرسالها لقطاع غزة من العديد من الدول حتى يوم 10 نوفمبر الجاري.

وحسب الهلال المصري، بلغ حجم المساعدات الجزائرية التي وصلت إلى قطاع غزة، 104 طن من مواد غذائية ومستلزمات طبية وغيرها.

وأوضح الهلال المصري، أن مصر تتصدر حجم المساعدات ب 6944.29 طن من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومياه وخيام وغيرها من المساعدات الأخرى.

ويواصل مطار العريش بشمال سيناء استقبال تدفق المساعدات الدولية لقطاع غزة. حيث تهبط بالمطار يوميا طائرات تحمل مساعدات ومواد إغاثة إنسانية عاجلة يتسلمها فرع الهلال الأحمر المصري. ويعيد نقلها مشحونة على قاطرات إلى بوابة معبر رفح، حيث تعبر للجانب الفلسطينى.