بالوثيقة.. هذه هي الولايات المعنية بفتح الموقع الإلكتروني لـ”عدل” لسحب قرارات التخصيص

ضبطت وزارة السكن والعمران قائمة الولايات التي سيفتتح بها الموقع الإلكتروني لعدل لسحب قرارات التخصيص بدء من مساء اليوم الخميس.

وحسب نص الوثيقة التي تحوز عليها “النهار أونلاين” فإن الولايات المعنية بفتح الموقع اليوم الخميس هي بجاية بـ 2974 شقة.

وسيفتح الموقع أيضا بولاية عنابة بـ 1701 شقة، وولاية ورقلة بـ 1169 شقة، بالإضافة إلى ولاية وهران 13 ألف شقة.

كما ستكون ولاية سوق اهراس من بين الولايات المعنية اليوم بـ420 شقة.

أما يوم الإثنين 2 سبتمبر فسيتم ادراج كل من ولاية الأغواط بـ250 شقة، وولاية البليدة بـ 4750 شقة.

كما تم إدراج ولايةتبسة بـ1710 شقة، وولاية سعيدة بـ816 شقة، وولاية البيض بـ 300 شقة، والطارف بـ 593 شقة.

وتضاف لقائمة هذه الولايات يوم الإثنين ولاية تيسمسيلت بـ1150 شقة، وتيبازة بـ1967 شقة.

أما يوم الخميس 5 سبتمبر فسيتم فتح الموقع لستة ولايات، على غرار ولاية باتنة بـ1920 شقة، وتيارت بـ696 شقة.

بالإضافة إلى ولاية سيدي بلعباس 2100 شقة، وقسنطينة بـ6557 شقة، ولاية المسيلة بـ800 شقة والوادي بـ434 شقة.

وبخصوص ولاية الجزائر العاصمة فقد تم برمجتها يوم الإثنين 9 سبتمبر بـمجموع 10 آلاف و640 شقة، ومستغانم بـ2332 شقة.

وفي هذا الإطار سيتم مواصلة العملية يوم الخميس 12 سبتمبر، بحيث سيتم فتح الموقع لولاية شلف بـ1485شقة.

بالإضافة إلى ولاية البويرة بـ1596 شقة، ولاية تلمسان بـ2600 شقة، وسطيف بـ6144 شقة.

وستتواصل العملية يوم الإثنين 16 سبتمبر بحيث برمجت ولاية تيزي وزو بـ 1462 شقة، ولاية قالمة بـ2206 شقة، والمدية بـ240 شقة.

لتختتم العملية بأربعة ولايات وهي ولاية معسكر بـ2900 شقة، عين الدفلى بـ1033 شقة، ميلة بـ1080 شقة وغرداية بـ750 شقة.