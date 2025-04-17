بالوثيقة.. هكذا يتعهد زبائن “فيات” بعدم المضاربة بالسيارات

أجبرت شركة “ستيلانتس برودوكسيون” الجزائر، زبائنها بالإمضاء على تعهد بعدم المضاربة في سيارات فيات عند اقتنائها.

وجاء في التعهد، أن الزبون الذي يقتني سيارة “فيات” يكون على علم بأن هذا النوع من السيارات يخضع حاليا لممارسات مضاربة غير قانونية في السوق الوطنية. ويدرك تماما أن أي عملية إعادة بيع لا تتوافق مع القوانين المعمول بها. لا سيما لأغراض المضاربة محظورة تماما وتشكل جريمة يعاقب عليها القانون رقم 21-15 المؤرخ 28 ديسمبر 2021 بشأن مكافحة المضاربة غير المشروعة.

كما يتعهد الزبون بعدم المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي شكل من أشكال عمليات إعادة البيع لأغراض المضاربة. ويدرك بالمخاطر القانونية المترتبة على ذلك، سواء كانت مدنية أو جزائية، في حالة عدم الامتثال لهذا الالتزام.

وأشارت شركة ستيلانتس برودوكسيون الجزائر، إلى أنه قد تم إعداد هذا التصريح من أجل منع أي سوء إستخدام للسيارة. وللتأكيد مجددا على التزام شركة ستيلانتس برودوكسيون الجزائر بالشفافية والامتثال للسلطات.

من بينها “فيات دوبلو”.. وزارة العدل تشرع في محاربة المضاربة في سوق بيع السيارات

وشرعت وزارة العدل في التحرك في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات. لاسيما السيارات النفعية ذات علامة « Fiat Doblo » بنوعيها. هذا وقد وجّهت وزارة العدل مراسلة طلبت إسداء تعليمات للموثّقين للامتناع عن إبرام عقود بموجب وكالة للمركبات الجديدة. وجاء في المراسلة التي حملت تاريخ 9 من شهر أفريل الجاري “يشرّفني أن أطلب منكم إسداء تعليمات للسيدات والسادة الموثقين بالامتناع عن ابرام عقود بموجب وكالة للمركبات الجديدة. المقتناة لدى وكلاء السيارات والمصنعين المعتمدين والموزعين الرسميين والخواص.” كما جاء في المراسلة “يأتي هذا في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات. لاسيما السيارات النفعية ذات علامة « Fiat Doblo » بنوعيها.

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