بالوثيقة.. سنتان حبسا نافذا لمدير “CNR” لتورطه في قضايا فساد!

الحكم صدر عن محكمة باب الوادي في العاصمة

مدير صندوق التقاعد يواجه تهما تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية

أدانت محكمة باب الوادي في العاصمة، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة عشرين مليون سنتيم، لتورطه في منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.

الحكم القضائي صدر من محكمة باب الوادي، يوم 30 جوان الماضي، حسب ما تثبته نسخة من الحكم التي تحصلت عليها “النهار” تحت رقم 1384، بعدما تمت إدانة مدير الصندوق الوطني للتقاعد، بسنتين حبسا نافذا، زائد غرامة مالية، بعدما وجهت له تهم فساد حين كان يشغل منصب مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “كناص” لوكالة الجزائر العاصمة.

حيث تمت مواجهته من طرف هيئة المحكمة بعدة تهم، تمثلت في منح امتيازات غير مبررة تخص صفقات عمومية واستغلال الوظيفة قصد الحصول على مشاريع غير مستحقة للغير، وكذا الحصول على امتيازات غير مبررة، بالإضافة إلى المشاركة في تزوير محررات تجارية.

كما أدين شريكه بنفس العقوبة وإدانة المقاول الذي تحصل على الصفقة بعقوبة ثلاثة سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمائتي ألف دينار، بما يعادل عشرين مليون سنتيم.

وبالاستناد إلى مضمون الوثيقة، فقد تشكل الطرف المدني من ثلاثة ممثلين قانونيين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية “كناص”، وهم على التوالي “ر.ف.ز”، “م.ش” و “ر.عبد الله”، ضد المتهمين “ح.م” و”ملوكة سليمان”.