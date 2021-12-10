بامعمر “نتمنى أن تكون لدينا فرص لتسجيل عدد من الأهداف”

أبدى لاعب المنتخب المغربي محمد علي بامعمر عزيمة كبيرة في الفوز على المنتخب الوطني. رغم اعترافه بقوة الكرة الجزائرية في مثل هذه المناسبات.

وقال بامعمر في الندوة الصحفية التي جرت اليوم بقطر “نملك عزيمة وإصرار وبصراحة مستعدين بشكل جدي لمباراة الجزائر”.

وأبدى بامعمر تفاؤلا كبيرا، حيث قال “نتمنى أن تكون لدينا الفرص كثيرة من أجل تسجيل عدد من الأهداف”.

وعن جاهزية اللاعبين ختم مهاجم المغرب “منذ مدة و نحن نستعد للمباريات مثل هذه، لا نركز جيدا على الجزائر والأهم هو الدور الذي سنقدمه في المباراة”.