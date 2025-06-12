باناثينايكوس يقترب من حسم صفقة المدافع أحمد توبة

اقترب نادي باناثينايكوس اليوناني من إتمام صفقة التعاقد مع المدافع الدولي الجزائري، أحمد توبة، قادمًا من نادي إسطنبول باشاكشهير التركي.

وحسب ما كشفه الصحفي البلجيكي، ساشا تافولييري، فإن لاعب الخُضر يوجد حاليًا في اليونان لإتمام تفاصيل الصفقة والخضوع للفحوص الطبية. في انتظار الإعلان الرسمي عن توقيعه مع الفريق الأخضر.

وأوضح المصدر أن قيمة الصفقة تبلغ حوالي 1 مليون يورو. ما يعكس رغبة باناثينايكوس الجادة في تعزيز خطه الدفاعي بلاعب يتمتع بتجربة أوروبية، وخبرة دولية مع المنتخب الجزائري.

ويعَدُّ أحمد توبة (26 عامًا)، من خيرة المدافعين الجزائريين، إذ سبق له اللعب في الدوريين البلجيكي والهولندي، قبل انتقاله إلى باشاكشهير التركي.