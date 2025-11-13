بانعقاد الجمعية العامة الاستثنائية.. اتحاد الحراش يبدأ مرحلة جديدة

عُقدت، مساء اليوم الخميس، الجمعية العامة الاستثنائية للنادي الهاوي لاتحاد الحراش، بحضور عدد من أعضاء الجمعية العامة.

وأسفرت عن قرارات هامة ترسم ملامح المرحلة المقبلة للنادي. أبرزها قبول استقالة الرئيس السابق صادقت الجمعية على استقالة الرئيس السابق، سفيان طواهرية، لتبدأ بذلك صفحة جديدة في تاريخ النادي الهاوي، تمهيدًا لإعادة هيكلة القيادة الإدارية وضمان استمرارية العمل داخل الفريق.

كما تم الإعلان عن تشكيل مجموعة من اللجان لضمان سير عملية انتخاب الرئيس الجديد وهي كالتالي:

لجنة الترشيحات: لاستقبال ملفات المترشحين بين السبت 15 نوفمبر والثلاثاء 18 نوفمبر 2025.

لجنة الطعون: لدراسة أي اعتراضات أو طعون مقدمة من المترشحين، في الفترة من الأربعاء 19 إلى الخميس 20 نوفمبر.

لجنة تسليم المهام: للإشراف على عملية نقل المسؤوليات بين المكتب المنتهية ولايته والرئيس الجديد.

تحديد موعد الجمعية الانتخابية: تم تحديد يوم الأحد 23 نوفمبر لعقد الجمعية العامة الانتخابية، والتي ستُفضي إلى انتخاب رئيس جديد للنادي الهاوي لاتحاد الحراش، في خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار الإداري للنادي.