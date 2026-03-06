بانغورا خارج حسابات الحمراوة في مواجهة اتحاد خنشلة

سيكون تعداد فريق مولودية وهران، منقوصا من أحد أبرز عناصره، سيكو بانغورا، في المباراة التي ستجمعهم سهرة اليوم الجمعة، باتحاد خنشلة.

وكشفت إدارة مولودية وهران، عبر الصفحة الرسمية للفريق، بأن مهاجمها الغيني سيكو بانغورا، خارج قائمة الفريق، في مباراة اليوم ضد اتحاد خنشلة.

كما أوضح ذات المصدر، بأن بانغورا، شعر بآلام على مستوى الكاحل خلال الحصة التدريبية الأخيرة للفريق، ما أجبر الطاقم الطبي على اخضاعه لكشوفات.

وطمأنت إدارة مولودية وهران، أنصار الفريق، مركدة بأن نتائج الفحوصات أكدت بأن سيكو بانغورا، لا يعاني من أي اصابة خطيرة، رغم ذلك قرر الطاقم الطبي منحه يومين راحة، تفاديا للمغامرة بصحته.

يذكر أن فريق مولودية وهران، يستقبل سهرة اليوم الجمعة، الضيف اتحاد خنشلة، بملعب “ميلود هدفي”، بوهران، ضمن الجولة الـ22 من البطولة المحترفة.