بانغورا: “سمعت الكثير عن مولودية الجزائر وسعيد بانضمام للفريق”

أكد المستقدم الجديد لمولودية الجزائر، المهاجم الدولي الغيني محمد ساليو بانغورا، سعادته الكبير لترسيم التحاقه بالمولودية.

ومباشرة عقب نزوله بأرض الوطن، أدلى بتنغورا بأول تصريح له للصفحة الرسمية للمولودية أين قال: “أنا جد سعيد بتواجد في فريق مولودية الجزائر”.

كما أضاف المهاجم الجديد للعميد: “سمعت الكثير عن فريق مولودية الجزائر، باعتباره فريق كبير، وهذا ما دفعني للانضمام له”.

يذكر أن محمد ساليو بانغورا، أمضى على عقد خلال الميركاتو الشتوي المنصرم، يربطه بمولودية الجزائر لمدة ثلاثة مواسم ونصف.