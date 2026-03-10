بانغورا ومحيوص على رأس التشكيلة المثالية للجولة الـ22 من الرابطة المحترفة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، الثلاثاء، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ22 من بطولة الرابطة المحترفة.

وحملت التشكيلة أسماء ثلاثة لاعبين من مولودية الجزائر، بعد المستوى المميز الذي قدمه الفريق، في مواجهة ترجي مستغانم بالفوز أمامه بخماسية نظيفة.

ويتعلق الأمر بكلٍّ من آدم منزلة، ساليو، بن خماسة وبانغورا مسجل الرباعية. كما ضمت التشكيلة أسماء أخرى بصمت على أداء لافت، على غرار مهاجم شبيبة القبائل، أيمن محيوص، صاحب “الهاتريك” أمام أتلتيك بارادو. إضافة إلى مهاجم أولمبي الشلف، أفوتور، ومتوسط ميدان شباب بلوزداد، بن غيث، ولاعب مولودية وهران بورديم.

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الـ22 على النحو التالي:

حراسة المرمى: بوحلفاية

خط الدفاع: بوقلقال - عبادة – منزلة – بلخير

خط الوسط: بن خماسة – بن غيث – بورديم

خط الهجوم: أفوتور – بانغورا – محيوص