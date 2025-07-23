بانغورا يصاب ويخضع لعملية جراحية في مولودية الجزائر

أعلنت إدارة فريق مولودية الجزائر، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تلقي المهاجم محمد ساليو بانغورا إصابة مفاجئة خلال الحصة التدريبية التي جرت بمركب عبد الرحمان عوف بزرالدة.

وأكدت ان المصاب بانغورا، تكفل به الطاقم الطبي للفريق، وتم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

كما كشفت إدارة المولودية عن خضوع بانغورا لعملية جراحية كللت بالنجاح، في انتظار أن يحدد الطاقم الطبي والفني المدة التي سيبتعد فيها عن الميادين “حسب ذات البيان”.

وتمنت إدارة مولودية الجزائر وحتى زملاء بانغورا وكافة مكونات النادي بالشفاء العاجل لزميلهم والعودة السريعة إلى أجواء المنافسة.