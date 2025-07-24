بانغورا يلقى تضامن كبير من زملائه في المولودية

أبدى لاعبو فريق مولودية الجزائر، تضامنهم الكبير مع زميله ساليو بانغورا، عقب الاصابة التي ترض لها أمس الأربعاء، في تدريبات الفريق.

ونشر معظم لاعبي المولودية، رسائل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا من خلالها عن تضامنهم الكبير مع بانغورا.

وكتب قائد المولودية، أيوب عبد اللاوي، مخاطبا بانغورا: “نتمنى لك الشفاء العاجل يا بطل.. نحن معك”، كما أبدى بقية اللاعبين تمنياتهم بالشفاء العاجل لزميلهم.

يذكر أن الطاقم الطبي لمولودية الجزائر، كشف بأن الاصابة التي تعرض لها بانغورا على مستوى الكاحل الأيسر، ستبعده عن الميادين لحوالي ثلاثة أشهر.