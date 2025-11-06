بانغورا يتلقى دعوة من منتخب غينيا

أعلنت إدارة مولودية الجزائر أن لاعب الفريق، الحسن بانغورا، تلقى استدعاءً رسميًا من الاتحاد الغيني لكرة القدم، للمشاركة في التربص التحضيري لمنتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وسينضم بانغورا إلى صفوف المنتخب الغيني للمشاركة في المباراتين الوديتين المقررتين أمام منتخب الطوغو يوم 15 نوفمبر، ومنتخب النيجر يوم 18 من الشهر نفسه.

ويأتي هذا الاستدعاء تتويجًا للمستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع مولودية الجزائر منذ بداية الموسم. إذ أصبح من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب، بفضل أدائه الثابت ومساهمته الفعالة في وسط الميدان.