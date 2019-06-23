بانوح يرسم انضمامه لشبيبة القبائل

قدمت إدارة شبيبة القبائل، أمس السبت، مهاجمها الجديد حمزة بانوح، للصحافة، بعد توقيع هذا الأخير على عقده الجديد مع “الكناري”.

وتم الإعلان عن هذه الصفقة في وقت سابق، قبل ترسم أمس السبت، بإمضاء بانوح على العقد رسميا لمدة موسمين، وظهوره بقميص شبيبة القبائل.

ويأتي هذا بعد اتفاق المهاجم السابق لوفاق سطيف، على كامل تفاصيل عقده الجديد، مع رئيس شبيبة القبائل شريف ملال.

يذكر أن حمزة بانوح (29 عاما)، سبق له تقمص ألوان عديد الأندية الوطنية، على غرار رائد القبة، مولودية بجاية، أولمبي المدية، إتحاد الحراش، وآخرها وفاق سطيف.