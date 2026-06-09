إعــــلانات
الوطني

بان كي مون: “أشيد عاليا بقيادة الرئيس تبون للجزائر وجهوده لعيش الشعوب في تناغم”

بقلم أسماء
بان كي مون: “أشيد عاليا بقيادة الرئيس تبون للجزائر وجهوده لعيش الشعوب في تناغم”
  • 36
  • 0

 أشاد الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة، رئيس الجمعية العامة ومجلس إدارة المعهد العالي للنمو الأخضر، بان كي مون، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للجزائر وبجهوده في إرساء السلم والأمن عبر العالم. حتى تعيش كل الشعوب في تناغم.

رابط دائم : https://nhar.tv/hcAoA
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر