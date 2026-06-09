بان كي مون: “أشيد عاليا بقيادة الرئيس تبون للجزائر وجهوده لعيش الشعوب في تناغم”

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، قال بان كي مون: “بصفتي أمينا عاما سابقا للأمم المتحدة. أقدر عاليا جهود رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأشيد بقيادته للجزائر وحرصه على ضمان أن يعيش شعبها. وكذا سكان إفريقيا وسكان العالم بأسره بشكل متناغم وسلمي ومستدام”.

وأوضح بان كي مون أن هذه المبادئ كانت من أبرز التزاماته أثناء توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة، مذكرا بأنه كان غالبا. ما يؤكد في حديثه مع قادة الدول الأعضاء في المنظمة أنه “دون معالجة تحديات إفريقيا. لن يكون قادة العالم قادرين أبدا على التصريح بأننا نعيش في عالم مستدام”.

كما أبرز أن التزامه حاليا كأمين عام سابق للأمم المتحدة “لم يتغير”، مضيفا بالقول: “سأستمر في العمل مع الشعب الجزائري. والشعوب الإفريقية إلى غاية الوصول للعيش في عالم مستدام من أجل ضمان حياة أفضل للأجيال القادمة”.

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