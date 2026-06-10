بان كي مون ينوه بالدور الريادي للجزائر في مسعى التنمية المستدامة على الصعيد الدولي

نوّه رئيس الجمعية العامة ومجلس إدارة المعهد العالمي للنمو الأخضر، الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون. أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، بالدور الريادي للجزائر في مسعى التنمية المستدامة عبر العالم. مستندة على فاعلية دبلوماسيتها وريادتها في التعاون جنوب-جنوب.

كما أوضح بان كي مون، في محاضرة ألقاها بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, تحت عنوان “تعزيز شراكات النمو الأخضر: مواجهة أزمة الاستدامة وتقوية التعاون الدولي في مجال تغير المناخ”. بحضور مسؤولين في الدولة، أنه “يمكن للجزائر أن تؤدي دورا مهما في جهود التنمية المستدامة، بصفتها فاعلا دبلوماسيا محترما وجسرا بين إفريقيا والعالم العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ورائدة في التعاون بين بلدان الجنوب”.

ومن هذا المنطلق -يضيف الأمين العام السابق للأمم المتحدة- فإن الجزائر توجد في “موقع استراتيجي متميز لتعزيز الحوار والعمل الجماعي بشأن قضايا المناخ والتنمية المستدامة التي تتعدى اليوم كونها قضية بيئية لتصبح قضية اقتصادية وتنموية ومسألة أمن عالمي تشمل جميع مناحي الحياة وكل شرائح المجتمعات”.

في حين، أشاد بان كي مون بسياسات الدولة الجزائرية الرامية الى المحافظة على البيئة. وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وترقية الاقتصاد الأخضر، مبرزا عملها الدؤوب مع مختلف المنظمات الدولية. وعلى رأسها الأمم المتحدة, وهذا أمام عدد من التحديات. لا سيما التغيرات المناخية التي تمس كافة مناطق العالم. وما ينجر عنها من فقدان التنوع البيولوجي.

كما تطرق في معرض حديثه الى تدشين مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر بالجزائر العاصمة اليوم. والذي من شأنه المساهمة في العمل على تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بخصوص القضايا التنموية الراهنة.

من جهته، جدّد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية, لوناس مقرمان, التزام الجزائر بالعمل الدائم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. مبرزا أن قضايا المناخ والنمو الأخضر أضحت اليوم في مقدمة الأجندات الدبلوماسيات العالمية.

كما أضاف بأن رؤية الجزائر لمسائل التنمية المستدامة تأتي في اطار مشروع متكامل يأخذ في الحسبان احترام المعايير البيئية والسيادة الوطنية. لافتا إلى مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر الجاري تجسيدها وطنيا. معتبرا أن الشراكات تعد حجر الزاوية لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المسعى.

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