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بان كي مون ينوه بالدور الريادي للجزائر في مسعى التنمية المستدامة على الصعيد الدولي

بقلم النهار أونلاين
بان كي مون ينوه بالدور الريادي للجزائر في مسعى التنمية المستدامة على الصعيد الدولي
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نوّه رئيس الجمعية العامة ومجلس إدارة المعهد العالمي للنمو الأخضر، الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون. أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، بالدور الريادي للجزائر في مسعى التنمية المستدامة عبر العالم. مستندة على فاعلية دبلوماسيتها وريادتها في التعاون جنوب-جنوب.

رابط دائم : https://nhar.tv/1p4Uc
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