باور يتصالح مع عمورة ويشيد به.. “سيسعدنا كثيرا في الفترة المقبلة”

أشاد مدرب نادي فولفسبورغ الألماني، دانييل باور، بردّة فعل الدولي الجزائري محمد أمين عمورة. مؤكّدًا أن اللاعب تجاوز المرحلة الصعبة التي مرّ بها مؤخرا، وعاد بروح إيجابية وجاهزية ذهنية وبدنية عالية.

وخلال الندوة الصحفية التي سبقت مواجهة فولفسبورغ القادمة في الدوري الألماني، قال باور: “ردّة فعل محمد عمورة كانت جيدة جدًا. كان يتدرّب بشكل جيّد من قبل، لكن هذا الأسبوع كان على الأرجح الأفضل له منذ أن أصبحت مدربًا أولًا للفريق”.

وأضاف المدرب الألماني: “إذا واصل العمل بهذه الطريقة أسبوعًا بعد أسبوع، فسيسعدنا كثيرا في نهاية الأسبوع وفي الفترة المقبلة”.

وكشف باور، عن تفاصيل لقاء جمعه باللاعب مطلع الأسبوع، حيث صرّح قائلا: “تعانقنا سريعًا يوم الاثنين. ومنذ تلك اللحظة أدركت أن الحماس موجود، وأن عمورة متحفّز جدًا ولديه رغبة كبيرة في قلب الأمور لصالحه”.

وأوضح مدرب فولفسبورغ أن اللاعب كان ملتزمًا في التدريبات حتى قبل الأزمة، غير أن مستواه خلال الأيام الماضية بلغ درجة مميزة. مؤكّدًا أن استمرار عمورة على هذا النهج سيمنح الفريق إضافة كبيرة في المباريات القادمة.

وختم باور حديثه بالتأكيد على أن “الرغبة والحماس والنية في تقديم الأفضل كانت واضحة على عمورة”، معتبرا بأن ذلك يعكس عقلية لاعب يسعى للعودة بقوة وإثبات إمكاناته داخل الفريق.