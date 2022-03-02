بالوتيلي:”أملك نفس مستوى وجودة ميسي ورونالدو لكن..”
بقلم كريم تيغرمت
أكد الايطالي، ماريو باولوتيلي، مهاجم آضنة سبور التركي، أنه يملك نفس مستوى وجودة الثنائي، ليونيل مسي، وكريستيانو رونالدو.
ونقلت صحيفة لاكازيتا ديلو سبورت” الايطالية، تصريحات باولوتيلي، أين قال: “ّأنا متأكد بنسبة مئة بالمئة،أنني في نفس مستوى وجودة ميسي، ورونالدو”.
كما أضاف: “ضيعت بعض الفرص لبلوغ ما بلغه هذا الثنائي، لقد ارتكبت العديد من الأخطاء، أولها مغادرة مانشستر سيتي”.
وتابع ماريو باولوتيلي: “بالعقلية التي لدي اليوم، متأكد أنه كان بإمكاني الفوز بالكرة الذهبية، كنت بالتأكيد سأصبح واحد من الأبطال”
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