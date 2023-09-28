باولو سوزا: “عدلي هو زين الدين زيدان الجديد”

أثنى البرتغالي باولو سوزا، مدرب نادي ساليرنتينا الإيطالي، على الفرانكو الجزائري ياسين عدلي، لاعب آسي ميلان الإيطالي.

ونقل موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، تصريحات سوزا، أين قال: “أحب كثيرا ياسين عدلي، إنه لاعب غير عادي ومبدع للغاية”.

كما أضاف المدرب البرتغالي: “بالنسبة لي عدلي، هو زين الدين زيدان الجديد، بالنظر لامكانياته الفنية، يجب أن باستمرارية في اللعب”.

يذكر أن باولو سيزا، سبق له الإشراف على تدريب ياسين عدلي، عندما كان في نادي بوردو الفرنسي.