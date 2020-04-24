باولو فوتري: “ماجر لاعب متكامل ويأتي مباشرة بعد مارادونا”

أدلى النجم البرتغالي السابق باولو فوتري، بشهادة كبيرة، في حق زمليه السابق في نادي بورتو، الأسطورة الجزائرية رابح ماجر.

وقال باولو فوتري، في تصريحات لصحيفة “أوغوغو”: “لعبت ضد مارادونا في عدة مباريات، إنه إله كرة القدم”.

وتابع النجم البرتغالي: “بالنسبة لي بعد مارادونا مباشرة، يأتي رابح ماجر، لأنه لاعب متكامل وكان يملك كل شيء، القدم اليمنى، اليسر، الرأس، وكان يتطور بشكل سريع”.

وتابع باولو فوتري: “أتذكر جيدا أول حصة تدريبية لي معه، بعد 5 دقائق فقط، قلت بيني وبين نفسي، من أين جاء هذا اللاعب، من المريخ”.

يذكر أن باولو فوتري، لعب إلى جانب رابح ماجر، في نادي بورتو موسم 1987، وشارك النجمان في احراز الفريق لقب دوري أبطال أوروبا.