بايازيد: “المعطيات ستتغير في الدور الربع نهائي من “الشان””

تحدث مهاجم المنتخب الوطني للمحليين، سفيان بايازيد، عن التحدي الذي ينتظرهم في الدور الربع نهائي من بطولة “الشان”، مبديا أمله في ظهورهم بالمستوى المطلوب.

وصرح بايازيد، عقب ترسيم تأهلهم للدور الربع نهائي من “الشان”: “حقّقنا الأهم بضمان التأهل للدور الربع نهائي”.

كما أضاف: “الآن ستتغير المعطيات، ومجريات المباريات المقبلة، ونتمنى أن نكون في المستوى، في الدور الربع نهائي”.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، سيواجه نظيره السوداني، في مباراة الدور الربع نهائي من بطولة “الشان”، والمقررة يوم السبت المقبل.