بايدن‬⁩ يعلن انسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم الأحد، إنسحابه من الترشح لخوض الإنتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر المقبل.

وجاء إعلان بايدن في رساله له عبر حسابه الرسمي على منصة X، أين قال “إنه قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة.”

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بمزيد من التفاصيل حول قراره.

وبخصوص دوافع وأسباب قراره بالتراجع عن الترشح، أوضح بايدن، أن قراره بالعدول عن الترشح يهدف لخدمة الحزب الديمقراطي والبلد بشكل عام.

وتابع في هذا الإطار:”أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي”.

كما أعرب بايدن عن امتنانه العميق لجميع الذين عملوا على إعادة انتخابه، وقدم شكره الخاص لنائبة الرئيس كامالا هاريس على شراكتها الاستثنائية في العمل.

واختتم بايدن بيانه قائلاً: “لا يوجد شيء لا تستطيع أمريكا فعله عندما نعمل معًا. علينا فقط أن نتذكر أننا الولايات المتحدة الأمريكية.”

وتجدر الاشارة، إلى أن بايدن كان قد أصيب قبل أيام بفيروس كورونا وألغى خطابا أمام أنصار الحزب الديمقراطي.