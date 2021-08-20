بايدن: أعطينا للأمريكيين أكثر من مليون جرعة لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلن الرئيس الامريكى جو بايدن، إعطاء أكثر من مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا لمواطني الولايات المتحدة. خلال آخر 24 ساعة، مؤكدا أن إعطاء هذا العدد من اللقاحات فى هذه المدة القليلة أعلى رقم منذ سبع أسابيع.

وغرد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على تويتر “لقد قمنا بإعطاء أكثر من مليون جرعة لقاح COVID-19 خلال 24 ساعة الماضية. وهذا أعلى رقم في سبعة أسابيع”.

وطالب بايدن مواطني الولايات المتحدة بالاستمرار في التقدم لمراكز التطعيم للحصول على اللقاحات وهزيمة فيروس كورونا.