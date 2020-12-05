بايدن: أمريكا تعاني طفرة دراماتيكية في عدد إصابات كورونا

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن بلاده تعاني طفرة دراماتيكية في حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وغرد بايدن على تويتر “يرجى ارتداء قناع، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والحد من التجمعات، إنه واجبنا الوطني كأميركيين”.

وقد ناشدت السلطات الأمريكية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات.

وحذرت من أنها قد تضطر إلى إصدار المزيد من الأوامر الصارمة بالبقاء فى المنازل.

وهذا بعد تسجيل عدد يومي قياسي من حالات الوفاة بفيروس كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة أول أمس الخميس 213 ألف و830 حالة إصابة جديدة بالفيروس و2861 حالة وفاة.

كما يتنبأ خبراء أمريكيون أن يتجاوز عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا 3000 حالة يوميا قريبا، بسبب عدم الامتثال لقواعد الوقاية.