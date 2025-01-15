بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصبح وقفا دائما

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية عهدته جو بايدن، أن مدة المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مدتها 6 أسابيع.

وقال الرئيس الأمريكي:” المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مدتها 6 أسابيع.”

وأضاف بايدن:”سنزيد حجم المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.”

وتابع :”سيتم الإفراج عن رهائن أمريكيين في المرحلة الأولى من الاتفاق.”

وختم الرئيس الأمريكي المنتهية عهدته قائلا:” اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصبح وقفا دائما وهو نفس ما طرحته في ماي الماضي”.

وللإشارة، أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إذ يبدأ تنفيذه يوم الأحد التاسع عشر من جانفي، على أن يتم تحديد ساعته في وقت لاحق.