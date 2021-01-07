واضاف بايدن، بأن ما حصل في مقر الكونغرس يمثل في نظره أحد أكثر الأيام قتامة في تاريخ الولايات المتحدة.

يذكر أن هذه الأحداث التي حصلت أمس بمدينة واشنطن خلفت 4 وفيات، الى جانب عدد من المصابين.

كما أكدت الشرطة أنها اعتقلت 68 شخصا على خلفية هذه الأحداث.