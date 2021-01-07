قام الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بوصف الأشخاص الذين اقتحموا مقر الكونغرس، امس الأربعاء بـ”الإرهابيين المحليين”.

كما ألقى الرئيس بايدن، باللوم على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في أعمال العنف،

وحسب تصريحاته بولاية ديلاوير، اليوم الخميس، فلقد أكد بأنه لا يجب وصف أنصار ترامب الذين اقتحموا “الكونغرس” بالمتظاهرين.

بل يجب أن تتم تسميتهم بعصابة مشاغبة، متمردين، وإرهابيين محليين.