بايدن: الصين تخفي معلومات حيوية عن منشأ كورونا!

اتهم الرئيس الأمريكى جو بايدن الصين بإخفاء “معلومات حيوية” تتعلق بمنشأ فيروس كورونا. وقال بايدن “هناك معلومات هامة في الصين الشعبية حول منشأ هذا الفيروس. ولكن منذ البداية عمل المسؤولون الحكوميون في بكين على منع المحققين الدوليين وأعضاء مجتمع الصحة العامة العالمي من الوصول إليها”.

وأضاف “حتى يومنا هذا، تستمر الصين برفض الدعوات للشفافية وتحجب المعلومات، رغم أن الخسائر الناجمة عن هذا الوباء مستمرة بالارتفاع”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين “إذا أصرت الولايات المتحدة على نظرية التسرب من مختبر. فإنه يتعين عليها دعوة منظمة الصحة العالمية للتحقيق بشأن مختبري فورت ديتريك وجامعة نورث كارولاينا في المقام الأول”.