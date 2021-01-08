بايدن: ترامب شنّ “هجوما لا هوادة فيه” على المؤسسات الديمقراطية

إتّهم الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الرئيس دونالد ترامب بشنّ هجوم لا هوادة فيه على المؤسسات الديمقراطية.

وجاء إتهام الرئيس بايدن بعدما إقتحم مناصرون للرئيس المنتهية ولايته مبنى الكابيتول.

وأكد بايدن في كلمة نقلتها قناة “الحرة” الأمريكية، أن ما حصل في الكابيتول يمثّل “أحد أكثر الأيام قتامة” في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن، أنه من شارك في هذه الإضرابات بأنهم “إرهابيون” .

وقال إن ترامب استخدم لغة تسيء للديمقراطية والصحافة، والديكتاتوريين هم من يستخدمون هذه المصطلحات.

وقال بايدن، إن ترامب دفع الجيش لإطلاق القنابل المسيلة للدموع على الشعب.

وتابع أنه لو كان المتظاهرون أمام الكونغرس من ذوي البشرة السوداء لكان التعامل معهم مختلفا.

واتهم بايدن ترامب بتعيين القضاة حتى يتمكن من الحصول على دعم المحكمة الدستورية.

وأكد بايدن، أن القضاء الأمريكي لم يجد أي شيء يبرر التشكيك في نزاهة الانتخابات وأوضح “ديمقراطيتنا نجت بفضل القضاء”.