بايدن: سقوط نظام الأسد فرصة تاريخية للشعب السوري

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن سقوط نظام بشار الأسد، يقدم للشعب السوري فرصة تاريخية من أجل بناء مستقبل أفضل.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، الأحد، للتعليق على التطورات التي تشهدها سوريا بعد سقوط نظام الأسد. أين أشار إلى أن قوات المعارضة أطاحت بالأسد.

وذكر أن هذا النظام جعل مئات الآلاف من السوريين الأبرياء يتعرضون للوحشية ومارس بحقهم التعذيب وقتلهم. كما أوضح أن سقوط النظام السوري “فرصة تاريخية” للشعب السوري الذي يعاني من الآلام منذ سنوات عديدة.

وقال إن الولايات المتحدة ستواصل دعم جيران سوريا، بما في ذلك الأردن ولبنان والعراق وإسرائيل، وأنه سيرسل أيضًا مسؤولين رفيعي المستوى إلى المنطقة.

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