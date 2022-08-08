بايدن عن مقتل 4 مسلمين: لا مكان لجرائم الكراهية في أمريكا

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على جرائم القتل “المروعة”، التي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص مسلمين في مدينة ألباكركي في أمريكا.

وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “يغضبني ويحزنني القتل المروع لأربعة رجال مسلمين في ألباكركي. بينما ننتظر تحقيقًا كاملًا، صلواتي مع عائلات الضحايا. وإدارتي تقف بقوة مع المجتمع المسلم.. جرائم الكراهية هذه لا مكان لها في أمريكا”.

وأعلنت سلطات ألباكركي، السبت الماضي، مقتل مسلم رابع في المدينة.

ووصفت سلطات المدينة هذه الحوادث بـ”جرائم قتل مستهدفة”، وتعتقد الشرطة أنها مرتبطة ببعضها.

وتابعت: “عمليات القتل التي تستهدف مسلمين من سكان ألباكركي تثير غضبًا شديدًا ولا تطاق على الإطلاق”.

مضيفة: “سنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم المجتمع المسلم في ألباكركي ونيو مكسيكو الكبرى خلال هذا الوقت العصيب. أنتم موضع ترحيب هنا، ونحن نقف معكم”.