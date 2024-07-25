بايدن: كامالا هاريس “مؤهلة” لقيادة الولايات المتحدة

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، نائبته كامالا هاريس. التي ستحل محله كمرشحة في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، واصفا إياها بالمرأة “ذات الخبرة والقوية”.

وقال الرئيس الديمقراطي خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض: “إنها تتمتع بالخبرة والقوة والكفاءة. لقد كانت شريكة رائعة بالنسبة لي، وقائدة لبلادنا، والآن الأمر متروك لكم، أيها الشعب الأمريكي، للاختيار”.

وأوضح الرئيس الديمقراطي خلال هذا الخطاب أنه اتخذ القرار الصادم بالتخلي عن الترشح لولاية ثانية. من أجل “إنقاذ الديمقراطية” وإفساح المجال أمام “الأصوات الشابة”.

واستسلم الرجل الثمانيني أخيرا يوم الأحد لأسابيع من الضغوط والمخاوف بشأن عمره وقدرته العقلية. مما أثار ضجة كبيرة في حملة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وأعلن في هذا الخطاب الرسمي الموجه إلى الأمة من البيت الأبيض: “لقد كان شرف حياتي أن أكون رئيسكم. ولكن الدفاع عن الديمقراطية، التي هي على المحك، هو في رأيي أكثر أهمية من أي لقب”.

وأعلن “في الأسابيع الأخيرة، أصبح واضحا بالنسبة لي أنه يجب علي توحيد حزبي”. مضيفا أن “الوقت” قد حان “لتكون هناك أصوات جديدة (…)، وشباب أكثر صوتا”.