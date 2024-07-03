بايدن: لهذا كانت مناظرتي فاشلة أمام ترامب

قدّر جو بايدن، أن مناظرته الفاشلة ضد دونالد ترامب يوم الخميس كانت بسبب الإرهاق المرتبط بسفره الدولي الأخير. بعد أن زار فرنسا ثم إيطاليا.

ورأى الرئيس الأمريكي أنه “ليس من الذكاء الشديد” أن “سافر حول العالم عدة مرات” قبل وقت قصير من هذه المواجهة. وأن ذلك دفعه إلى “(النوم تقريبا) على المسرح”. وذلك خلال اجتماع مع الديمقراطيين. قرب واشنطن مضيفا: “هذا ليس عذرا بل تفسيرا”.

وقال الديموقراطي البالغ من العمر 81 عاما، بعد خمسة أيام من هذه المناظرة. التي بدا خلالها مرتبكا للغاية وأحيانا تائها تماما في مواجهة سلفه الجمهوري. الذي يجب أن يواجهه في نوفمبر: «لم أستمع لمستشاري».

وحتى الآن، كانت الحجة الأساسية لمؤيديه هي القول إن جو بايدن قضى “أمسية سيئة” مؤقتة. والتأكيد على أنه يعاني من “نزلة برد” تعيق خطابه.

وقد أثارت هذه المناظرة الكارثية موجة من الذعر في المعسكر الديمقراطي. حيث أصبحوا الآن يتساءلون علناً عن قدرات جو بايدن وكذلك عن مستقبل ترشيحه.