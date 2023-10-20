بايدن: نعتقد أن شاحنات المساعدات ستصل إلى غزة خلال 24 إلى 48 ساعة

قال رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن، إنّه يعتقد أنّ “شاحنات المساعدات ستصل إلى قطاع غزة خلال 24 إلى 48 ساعة”.

وجاء ذلك خلال اجتماع له مع وفد أوروبي في واشنطن.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن حصلت على التزام مصري صهيوني بفتح معبر رفح.

وكان بايدن قد أعلن أول أمس، أنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح وإدخال نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات إلى غزة.

وأكد في السياق ذاته، أنه كان صريحا للغاية في ما يتعلق بالحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة.

واضاف بان اميركا تحاول إدخال نحو 150 شاحنة مساعدات خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح بايدن بأن الإجراءات قد تأخذ بعض الوقت في ما يتعلق بإدخال المساعدات إلى غزة.

وللإشارة، يواصل الاحتلال الهيوني عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء -بحسب آخر الإحصائيات- إلى 4137 شهيدا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13162 جريحا.