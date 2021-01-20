بايدن يؤدي القسم ويصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة

قام الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، بتأدية اليمين الدستورية، ليصبح رسميا الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء حفل التنصيب، في غياب الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي صنعت تغريداته الحدث بعد تأكد عدم فوزه بالإنتخابات.

وشهد حفل التنصيب إجراءات أمنية مشددة، تحسبا لأي انفلات أمني، خصوصا بعد حادثة اقتحام مبنى الكونغرس.

وقال بايدن أثناء تأديته للقسم:

“أقسم بأن أخلص في أداء عملي رئيسا للولايات المتحدة، وسأفعل كل ما يمكنني فعله للحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه، فلتساعدني يالله”.

من جانب أخر، أدت كامالا هاريس اليمين الدستورية نائبة للرئيس الأمريكي.