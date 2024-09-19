بايدن يبعث برسالة لرئيس الجمهورية وهذا ما جاء فيها

بعث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة انتخابه رئيساً للجزائر.

وجاء في نص الرسالة: لقد عمل بلدانا معًا خلال عهدتكم الأولى، من أجل مواجهة الجريمة العابرة للحدود، ومكافحة العنف. وتهدئة النزاعات الإقليمية، بما فيها التهدئة عبر عملنا على مستوى مجلس الأمن في الأمم المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي “وأنتم تُحضّرون لمباشرة عهدتكم الثانية. أطمح على ضوء هذا التطور، إلى بناء علاقات عميقة في التجارة والاستثمار. بتقوية المبادلات ما بين الشعبين. وبالبحث عن تقدم ملموس،في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية. تهانيّ الخالصة لكم شخصيا، وللشعب الجزائري”.