بايدن يتعثر 3 مرات ويسقط خلال صعوده سلالم الطائرة

تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى موقف محرج، خلال صعوده درج الطائرة، حيث تعثر 3 مرات وسقط على ركبتيه.

وكان بايدن البالغ 78 عاما، بصدد الدخول الطائرة، في قاعدة أندريوس الجوية المشتركة للسفر إلى مدينة أتلانتا.

وخلال صعوده تعثر بايدن،لكنه تمكن من النهوض وواصل السير، لكن توازنه اختل مرة ثانية ثم ثالثة حتى سقط على ركبتيه.

وإثر ذلك نهض بايدن بشكل سريع وصعد الدرج قبل أن يلقي التحية ويدخل إلى الطائرة.

وهذا الموقف المحرج يأتي كحلقة جديدة في سلسلة حوادث أثارت القلق بشأن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي.

وقام، بايدن في موقف آخر، الخميس بوصف من جديد عن طريق الخطأ نائبته، كامالا هاريس، بالرئيسة.