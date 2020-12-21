عاجل

بايدن يتلقى لقاح “فايزر” المضاد لكورونا خلال بث مباشر!

أخبار العالم
  • -
  • 0
بايدن يتلقى لقاح “فايزر” المضاد لكورونا خلال بث مباشر!
بقلم ط.خير الدين

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن،  اليوم الاثنين، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19 والذي تنتجه شركة “فايزر“.

وجاء هذا خلال بث مباشر  بمستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير، حسب ما كشفت عنه شبكة CNN الأمريكية.

وفي أول ردود فعله بعد تلقيه هذا اللقاح، صرح بايدن:

“انني اقوم بهذا لأوضح للمواطنين بأن يكونوا مستعدين عندما يكون اللقاح متوفر، لا يوجد أي شيئ مقلق، انا اتطلع لأخذ الجرعة الثانية”.

واضاف الرئيس الأمريكي المنتخب: “نحن ممتنون لإدارة الرئيس دونالد ترامب على اللقاح، وأنا تلقيت اللقاح لأظهر أنه يجب أخذه”.

جو بايدن


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=937979

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com