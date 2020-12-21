بايدن يتلقى لقاح “فايزر” المضاد لكورونا خلال بث مباشر!

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الاثنين، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19 والذي تنتجه شركة “فايزر“.

وجاء هذا خلال بث مباشر بمستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير، حسب ما كشفت عنه شبكة CNN الأمريكية.

وفي أول ردود فعله بعد تلقيه هذا اللقاح، صرح بايدن:

“انني اقوم بهذا لأوضح للمواطنين بأن يكونوا مستعدين عندما يكون اللقاح متوفر، لا يوجد أي شيئ مقلق، انا اتطلع لأخذ الجرعة الثانية”.

واضاف الرئيس الأمريكي المنتخب: “نحن ممتنون لإدارة الرئيس دونالد ترامب على اللقاح، وأنا تلقيت اللقاح لأظهر أنه يجب أخذه”.