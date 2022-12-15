بايدن يتودّد للأفارقة.. تخصيص 370 مليون دولار في مشروعات جديدة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عدة مبادرات تجارية واستثمارات جديدة في إفريقيا. والتزم بتعزيز الشراكة قائلا :” لا سبيل لحل المشاكل التي تواجه العالم دون مشاركة القارة التي صارت محط تنافس قوى كبرى”.

كما كشف عن التوصل إلى اتفاق لتشجيع منطقة التجارة الحرة. مشيرا إلى أنه تم رصد “مليار دولار لتحسين وسائل الدفع الإلكتروني خلال الـ5 سنوات المقبلة بالقارة السمراء”.

وأضاف أنه سيتم توفير “370 مليون دولار في مشروعات جديدة. منها 100 مليون دولار لدعم المشروعات الزراعية”. إلى جانب توفير “10 ملايين دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير المياه النظيفة في القارة الإفريقية”.

وأشار بايدن، في كلمة أمام القمة الأميركية الإفريقية، إلى استثمار الولايات المتحدة في مختلف القطاعات بإفريقيا، قائلا إن العمل جار مع الاتحاد الإفريقي من أجل تعزيز الديمقراطية في القارة. كما كشف عن مذكرة تفاهم تفتح فرصا تجارية جديدة بين الولايات المتحدة وإفريقيا. مستطردا “نستثمر لتعزيز التبادل التجاري داخل إفريقيا وبناء بنية تحتية أفضل في القارة.

وتابع بايدن “قدمنا 231 مليون جرعة من لقاح كورونا للدول الإفريقية. واستثمرنا في القطاع الصحي الإفريقي للإستعداد للجائحة الجديدة وأنا متأكد من أنها ستحصل”.

على صعيد آخر، أشار بايدن إلى استثمارات بقيمة 800 مليون دولار لحماية الدول الإفريقية من الهجمات الإلكترونية.

وتستضيف الولايات المتحدة في الفترة الواقعة بين 13 إلى 15 ديسمبر، قمة “إفريقية- أميركية” يرى مراقبون أن هدفها الرئيسي يتمثل في اللحاق بنفوذ كل من الصين وروسيا المتنامي في القارة السمراء.

وسيتمحور هدف القمة حول إثبات استمرار اهتمام الولايات المتحدة بالقارة، في إطار استراتيجية “إفريقيا الجديدة”، التي كشف عنها الصيف الماضي.

وتأتي القمة بعد 8 سنوات على أول قمة من نوعها، والتي عقدت عام 2014 في ظل رئاسة باراك أوباما.

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