بايدن يطمئن الأمريكيين ويتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أعلن مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أنه سيحصل على جرعته الثانية من لقاح كوفيد-19 اليوم الإثنين.

تأتي الجرعة الثانية للرئيس الأمريكي، بعد ثلاثة أسابيع على تلقيه الجرعة الأولى مباشرة على الهواء لتعزيز ثقة الجمهور في اللقاح.

وقال بايدن آنذاك: “إنني أفعل هذا لإثبات أن الناس عليهم الإستعداد لأخذ اللقاح عندما يكون متاحًا فلا داعي للقلق”.

وأضاف: “اللقاحات تعطينا الأمل، لكن آلية التوزيع كانت مهزلة وستكون أكبر تحد عملي يمكن أن نواجهه كأمة”.

وخلال تلقي الجرعة، شكر بايدن إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية بما في ذلك المرأة التي أعطت الحقنة: “نحن مدينون لكم كثيرًا بالفعل”.

ولقي أكثر من 374 ألف شخص حتفهم بسبب فيروس كورونا في أمريكا، وانتقد بايدن توزيع ترامب المضطرب للقاحات ووصفه بأنها “مهزلة”.

وتلقى حوالي 6.7 مليون أمريكي حتى الآن الجرعة الأولى وهو ما يقل كثيرا عن الهدف البالغ 20 مليونا.