بايدن يفرض لقاح كورونا على نحو 80 مليون أميركي

أعلن البيت الأبيض، في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر فرض إلزامية التلقيح أو الفحوص الدورية الأسبوعية للعاملين في شركات تضم 100 موظف أو أكثر، وذلك في إطار تعزيز جهود احتواء المتحورة دلتا من فيروس كورونا.

وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أنه يتعيّن على الشركات أن “تضمن أن قواها العاملة ملقّحة بالكامل “.

وسيطال التدبير نحو 80 مليون شخص وسيضاف إلى إجراءات أخرى مفروضة على موظفي المؤسسات الفدرالية، وإلى تدابير جديدة مفروضة على العاملين في المستشفيات التي تتلقى تعويضات الرعاية الصحية الفدرالية.

وفي خطاب متلفز أعلن خلاله عن خطة ضخمة لإعادة إطلاق حملات التلقيح في البلاد، قال بايدن إنّ “أقليّة محدّدة من الأميركيين مدعومة من أقليّة محدّدة من المسؤولين المنتخبين تمنعنا من طيّ صفحة” الجائحة”.