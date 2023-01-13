بايدن يُعلن واشنطن منطقة كوارث

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، على إعلان ولاية واشنطن منطقة كوارث جراء العواصف الشتوية.

وأمر الرئيس الأمريكي، بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية والمحلية في المناطق المتضررة.

وضربت الولاية، عاصفة شتوية وفيضانات وانهيارات أرضية وانهيارات طينية التي بدأت 3 نوفمبر إلى 8 نوفمبر 2022.

وأكد البيت الأبيض، أن إجراء الرئيس الأمريكي يتيح التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات كلالم والجزيرة وجيفرسون.

وكذا لويس وأوكانوغان وسكاجيت وسكامانيا وسنوهوميش وواكياكوم، وفقا لوكالة أنباء السعودية “واس”.

وأوضح، أن التمويل الفيدرالي متاح على أساس تقاسم التكاليف لتدابير التخفيف من المخاطر على مستوى الولاية.