بايرن ميونيخ يبهر أمام “البياسجي” وتوتنهام يخيّب في ميلان

أسفرت مباريات الدور 16 من رابطة أبطال أوروبا عن نتائج مفاجأة أبرزها الفوز الكبير الذي حقّقه بايرن ميونيخ.

وفاز فريق بايرن ميونيخ على مستضيفه باريس سان جيرمان بهدف مقابل صفر من إمضاء اللاعب كنسلي كومان، بطريقة جميلة. كما فشل ميسي وزملائه في فرض التعادل على الأقل رغم لعب المباراة داخل القواعد بملعب “حديقة الأمراء”.

كما فاز فريق ميلان على ضيفه توتنهام بهدف مقابل صفر من إمضاء المتألق براهيم دياز في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

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