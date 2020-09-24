“بايرن ميونيخ” يتوج بكأس السوبر الأوروبي

توج سهرة اليوم الخميس فريق بايرن ميونيخ الألماني بكأس السوبر الأوروبي بصعوبة كبيرة.

التتويج جاء بعد الفوز في النهائي الذي لعب بمدينة بوداباست المجرية على حساب إشبيلية الإسباني.

النهائي الذي ذهب للوقتين الإضافيين انتهى بفوز الفريق البافاري بهدفين لهدف وحيد.

ثنائية البايرن سجلها غوريتسكا ومارتينيز في الدقيقتين ال34 وال104 بينما سجل أوكامبوس الهدف الوحيد لإشبيلية في الدقيقة ال13 من ركلة جزاء.

ويعتبر هذا التتويج الرابع هذا الموسم لزملاء روبرت ليفاندوفسكي بعد الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.